Почти 26,5 тыс. жителей Витебской области нашли в минувшем году работу с помощью службы занятости

10 января, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Почти 26,5 тыс. человек трудоустроены в Витебской области за 2017 год при содействии службы занятости, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома.

В регионе за январь-декабрь 2017 года на постоянную работу трудоустроено 26 тыс. 495 человек (это на 11,5% больше чем было в 2016-м). При этом за минувший год обучение и освоение новых специальностей было организовано для 1,4 тыс. граждан. Содействие в организации предпринимательской деятельности с выделением субсидий оказано 225 безработным, на новое место жительства (туда, где есть работа) переселено 48 семей, организована адаптация к трудовой деятельности 51 человека с ограниченными возможностями. В январе-декабре 2017 года на рабочие места, появившиеся за счет создания новых производств и предприятий, трудоустроено 5 тыс. 876 человек.

Уровень регистрируемой безработицы на начало года составил 0,7%, и снизился по сравнению с 1 января 2017 года на 0,3 процентных пункта. Самая низкая безработица сейчас в Миорском районе (0,2%), самая высокая в Поставском (0,9%). Число вакансий, заявленных нанимателями на начало года, составило 4 тыс. 617 мест, что в 1,9 раза больше, чем было в начале января 2017 года. -0-