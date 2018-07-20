20 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Почти 50 инициатив реализовано в Брестской области по проекту ЕС/ПРООН "Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь". Об этом сообщили сегодня в Бресте на региональной конференции по итогам реализации проекта, передает корреспондент БЕЛТА.

За время проекта всего в Беларуси были реализованы 243 местные инициативы. В Брестской области, которая входит в тройку лидеров, немногим уступая Могилевской и Гомельской, реализовано 46 местных инициатив с общим бюджетом в 746,8 тыс. евро. "Одним из условий конкурса было софинансирование, которое должно было составлять не менее 10% от бюджета инициативы. Очень приятно, что на местах смогли изыскать в среднем 24% софинансирования. То есть, в два раза перевыполнили требование. На мой взгляд, именно в Брестской области, как ни в какой другой, очень большой потенциал для продолжения проектной деятельности", - отметила руководитель проекта Людмила Соколовская.

Из общего числа реализованных в регионе инициатив 10 направлены на развитие социальных услуг, по 8 - на развитие туристического потенциала и инфраструктуры, 6 - развитие системы дополнительного образования. В пяти пилотных районах - Березовском, Брестском, Каменецком, Ляховичском и Пружанском - были созданы местные инициативные группы по территориально-ориентированному развитию (ТОР), в которые в общей сложности вошли почти 700 человек. Это представители органов местной власти, государственных некоммерческих учреждений, общественных организаций и бизнеса. На итоговой конференции они поделились опытом выстраивания партнерских отношений, разработки паспортов ТОР, реализации инициатив по решению местных проблем.

Заместитель председателя Березовского райисполкома Дмитрий Зеневич отметил: "Благодаря полученному опыту мы планируем активизировать работу, направленную на улучшение условий в районе для развития человеческого потенциала и самореализации, работать над продвижением имиджа Березовского района как стабильно развивающегося региона с комфортными условиями для жизни и ведения бизнеса. Мы с большим удовольствием будем принимать участие в подобных проектах и дальше".

Трехгодичный проект "Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь" стартовал в 2014 году. Проект финансировался Европейским союзом и реализовывался Программой развития ООН в Беларуси совместно с Министерством экономики. Общий бюджет проекта составил 3,5 млн евро.-0-