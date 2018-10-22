Почти 50 предприятий Брестской области имеют задолженность по ссудам из местных бюджетов

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У 47 предприятий Брестской области есть просроченная задолженность по предоставленным из местных бюджетов ссудам и займам, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля Беларуси.
В основном средства выделялись на развитие сельхозпроизводства. Общая сумма задолженности - около Br5 млн. Наибольшая задолженность числится за организациями Лунинецкого (51,6% от общего объема), Малоритского (26%) и Ганцевичского (16,6%) районов.
"Не все райисполкомы предпринимают предусмотренные законодательством меры по взысканию пени за несвоевременный возврат бюджетных средств, а также по включению в реестр требований кредиторов субъектов хозяйствования, находящихся в процедуре банкротства, всех сумм задолженностей перед местным бюджетом. Отдельные организации не соблюдают требование по ограничению выплат премий руководителям и приобретению легковых автомобилей юрлицами, имеющими задолженность по платежам в бюджет", - отметили в КГК.
Так, 12 организаций Брестской области, имеющих просроченную задолженность, выплачивали премии руководителям и главным специалистам (их заместителям). В Малоритском районе два сельхозпредприятия приобрели легковые автомобили.
По результатам мониторинга направлены рекомендации субъектам хозяйствования по устранению выявленных нарушений и недостатков.-0-
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