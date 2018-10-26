26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 5,4 тыс. квартир построено в Минске в январе-сентябре, сообщили БЕЛТА в Главном статистическом управлении города.

Введено в эксплуатацию 364,7 тыс. кв.м общей площади жилья. Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предназначено 61,7 тыс. кв.м общей площади, или 16,9% от общего объема. С использованием государственной поддержки построено 51,4 тыс. кв.м.

По сравнению с прошлым годом объем ввода жилья в эксплуатацию уменьшился, в январе-сентябре 2017 года построено более 7 тыс. квартир.-0-