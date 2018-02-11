11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 800 минских семей в 2017 году воспользовались услугой социальной няни, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

В 2016 году няни помогли более 700 столичным семьям, в 2015-м - 497 семьям.

Принятие в 2013 году новой редакции закона "О социальном обслуживании" дало дополнительный импульс развитию новых видов услуг, предоставляемых семьям с детьми. Среди наиболее востребованных - социальные услуги по уходу за детьми. Бесплатно услуги няни предоставляются семьям, воспитывающим двойню, тройню, а также семьям с детьми-инвалидами в возрасте до 4 лет. Имеют право воспользоваться этой соцуслугой и семьи с детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет, которые не посещают учреждения образования и обучаются на дому.

В прошлом году услуга оказывалась более 690 семьям, где родились двойни , 22 семьям, воспитывающих троих и более детей, родившихся одновременно, 79 семьям с ребенком-инвалидом.

Востребованы в столице и услуги сиделок, они предоставлялись 270 гражданам, полностью утратившим способность к самообслуживанию и передвижению. Пользуются спросом социально-бытовые услуги по социально низким тарифам. В 2017 году ими воспользовались свыше 12,3 тыс. человек, что на 8,4% больше, чем за аналогичный период 2016 года. В кружках и клубах по интересам территориальных центров социального обслуживания занимаются более 5,8 тыс. человек.

Гражданам также предоставляется транспортная услуга "Социальная служба", в 2017 году выполнено более 70 тыс. заявок от людей с инвалидностью. Услуга соцтакси на бесплатной основе оказывается инвалидам I группы; инвалидам-колясочникам; детям-инвалидам до 18 лет; неработающим инвалидам II группы старше 70 лет, размер пенсии которых не превышает 1,5 бюджета прожиточного минимума; лицу, сопровождающему инвалида. На условиях частичной оплаты в размере 15% базовой величины (БВ сейчас составляет Br24,5) на момент обращения - неработающим инвалидам II группы старше 70 лет, размер пенсии которых превышает 1,5 бюджета прожиточного минимума.-0-