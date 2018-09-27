Почти 9 тыс. т свеклы ежедневно поступает на Скидельский сахарный комбинат

27 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Почти 9 тыс. т сахарной свеклы ежедневно поставляют хозяйства Гродненской области в ОАО "Скидельский сахарный комбинат", сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора предприятия по сырью Сергей Куликовский.

Прием свеклы нового урожая на предприятии начали с 5 сентября. В первом осеннем месяце запланировано заготовить и переработать свыше 230 тыс. т корнеплодов.

"Сахарная свекла еще растет, поэтому в сентябре поступает ровно то количество, которое необходимо для суточной работы. Ежесуточно на предприятие поступает 8,8 тыс. т сахарной свеклы - это около 300 грузовых автомобилей и 60 вагонов", - рассказывает Сергей Куликовский. С 1 октября объем заготовок возрастет до 18 тыс. т в сутки. Часть сахарной свеклы будет перерабатываться, часть - закладываться на хранение. Общий объем хранения составит около 420 тыс. т.

"Сезон заготовки продлится до декабря, за это время планируем заготовить около 1 млн т. Да, на урожайности сказались погодные условия (она чуть ниже прошлогодней), однако сахаристость, наоборот, возросла. Этот показатель на данный момент составляет 16,6%, что на 1% выше, чем в прошлом году", - рассказал Сергей Куликовский.

Процесс приемки свеклы нового урожая автоматизирован. Автомобили при въезде на предприятие оборудуются электронным чипом. Урожай обязательно проходит лабораторные исследования. На стадии забора проб, взвешивания, выгрузки продукции человеческий фактор исключен, что позволяет ускорить процесс приемки, сократить время нахождения транспортного средства на территории предприятия. Пребывание автомобиля на территории транспортного средства в среднем не превышает 20 мин.

Новый урожай принимается на трех свеклопунктах - "Центральном", расположенном в Скиделе, а также на двух филиалах - в Волковысском и Берестовицком районах. Есть также погрузочная площадка на железнодорожной станции Бастуны в Вороновском районе. Самый крупный поставщик - Гродненский район, его доля в общем количестве поставок превышает 40%. В Скидель сахарная свекла поступает из хозяйств Берестовицкого, Волковысского, Вороновского, Лидского, Мостовского, Свислочского и Щучинского районов.

Уборка сахарной свеклы в Гродненской области идет полным ходом. Как сообщили в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома, сегодня убрано более чем 25% площадей. Средняя урожайность превышает 450 ц/га. В адрес перерабатывающих предприятий (а свекла из региона поставляется на все сахарные заводы страны) отгружено свыше 320 тыс. т. Валовой сбор сахарной свеклы, как ожидается, превысит 1,7 млн т.-0-