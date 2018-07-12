Почти 90 га пшеницы спасли от пожара работники МЧС в Пружанском районе

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе спасатели потушили пожар на поле с озимой пшеницей, спасено 88,5 га урожая. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Сообщение о пожаре поступило спасателям днем 11 июля. Горело поле с пшеницей недалеко от агрогородка Хорева. В тот момент там проходила уборка урожая. Работали три комбайна, а также дежурила приспособленная техника сельскохозяйственного предприятия.

"Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, горело 0,25 га пшеницы и стерня. Пламя быстро распространялось. В 12.55 пожар был локализован и ликвидирован подразделением МЧС. Огнем уничтожено 0,25 га пшеницы на корню, 1,2 га стерни, спасено 88,5 га пшеницы. Пострадавших нет", - проинформировали в МЧС.

Размер всего поля с озимыми составлял 90 га. Когда начался пожар, было убрано 1,2 га.

Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых причин возгорания - сфокусировавший солнечные лучи осколок стекла на земле.-0-