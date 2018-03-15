15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти Br153 тыс. вернули минчанам за некачественные товары и услуги в 2017 году, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела по контролю за рекламой и защите прав потребителей управления торговли и услуг Мингорисполкома Владимир Пучик.

В том числе в досудебном порядке возвращено более Br68,1 тыс., по итогам судебных разбирательств - Br84,8 тыс. В бюджет взыскано почти Br68,7 тыс. штрафов. Всего уполномоченными по защите прав потребителей Мингорисполкома поступило 3 тыс. 880 обращений.

Наибольшее количество жалоб касалось сферы торговли, в частности, реализации сложной бытовой техники и мобильных телефонов. Также возникали претензии на установку дверей и окон.

"Цифры по сравнению с 2016 годом практически не изменились. Сложнее всего помочь потребителям защитить свои интересы в случаях, когда товары приобретены через интернет-магазины, и гражданин точно не знает, кто продавец продукции. В последнее время отмечается спад обращений по поводу некачественно оказанных туристических услуг", - отметил Владимир Пучик.

Он проинформировал, что в каждой районной администрации работают уполномоченные по защите прав потребителей, к которым можно обратиться за помощью.

15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей.-0-