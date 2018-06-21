Почти каждый четвертый рубль налогов в бюджет Витебской области приносят предприниматели

21 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Почти каждый четвертый рубль налоговых поступлений в бюджет Витебской области приносит предпринимательство. Об этом сообщила сегодня председатель комитета экономики Витебского облисполкома Анжелика Никитина на сессии Витебского областного Совета депутатов при рассмотрении вопроса о развитии сферы предпринимательства, передает корреспондент БЕЛТА.

Сектор предпринимательства, субъекты которого действуют практически во всех отраслях экономики, является важным резервом развития экономики, наполнения бюджета, повышения благосостояния жителей. "Сфера предпринимательства дает почти каждый четвертый рубль налоговых поступлений в бюджет области. Сегодня в этом секторе экономики региона занято около 140 тыс. человек, или 29% от общей численности занятых в экономике области. На территории региона зарегистрировано 8,6 тыс. малых и средних организаций и 21,5 тыс. индивидуальных предпринимателей. На долю организаций малого и среднего бизнеса приходится около 15% ВРП, более 10% объема промышленного производства, почти 40% оборота внешней торговли товарами, половина экспорта товаров и более 60% экспорта услуг", - подчеркнула Анжелика Никитина.

При этом все имеющиеся возможности в развитии малого и среднего бизнеса, по ее мнению, на сегодняшний день не используются в полной мере. В частности, показатели плотности субъектов предпринимательства в расчете на тысячу жителей в Витебской области одни из самых низких в республике. "Но там, где местные власти активно работают с предпринимательскими структурами по выявлению и устранению "узких мест", удается при прочих равных условиях иметь более высокую плотность бизнеса, а соответственно - больше рабочих мест, поступлений в бюджет. Например, В Полоцком, Лиозненском, Бешенковичском районах, Витебске плотность организаций на тысячу жителей выше среднеобластного уровня, а в Витебском районе выше среднереспубликанского", - констатировала председатель комитета.

Анжелика Никитина также акцентировала внимание на необходимости активизации усилий местных властей по информированию жителей и действующих предпринимателей о возможностях и преференциях, которые стали доступны при организации бизнеса с вступлением в силу декретов №6 "О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности", №7 "О развитии предпринимательства" и указа №345 "О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания". "В каждом районе, городе надо выявлять желающих заниматься предпринимательством, наладить диалог так, чтобы люди перестали бояться открывать собственный бизнес. Все зависит от нас с вами, от системного подхода в работе с инициативными людьми по вовлечению их в предпринимательский сектор", - подчеркнула она.

Для широкого привлечения предпринимателей при облисполкоме функционируют общественно-консультативный (экспертный) совет по развитию предпринимательства. Работают три инкубатора и восемь центров поддержки предпринимательства, проводится огромная информационная работа. Только с начала текущего года проведено 28 бесплатных семинаров с выездами в районы, на которых побывало более 500 человек. Бизнесменов учат эффективным рекламным и маркетинговым ходам, продвижению товаров через интернет и многому другому.

Развитию предпринимательства в регионе также способствует всесторонняя господдержка. Например, для проектов, предусматривающих создание рабочих мест, есть возможность частичного погашения из бюджета процентов по кредитам банков на конкурсной основе. В области уже в третий раз проведен конкурс инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства, по результатам которого в прошлом году 10 субъектам предоставлены субсидии на возмещение части процентов за пользование банковскими кредитами, ими создано 17 рабочих мест, в этом году - по двум проектам. Конкурс вновь будет объявлен.-0-