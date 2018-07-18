Почти половина месячной нормы осадков выпала 17 июля в Славгороде и Костюковичах

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти половина месячной нормы осадков выпала в Славгороде и Костюковичах 17 июля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
"Больше всего осадков вчера было по Могилевской области. В Славгороде и Костюковичах выпало 35 мм - это около 45% месячной нормы. Почти столько же выпало в Кличеве - 34 мм", - сказали в Белгидромете.
В Минске 17 июля выпало 15 мм осадков - это 17% месячной нормы. В Самохваловичах под Минском зафиксирована чуть большая цифра - 21 мм.
"В этот день было интересное распределение температур - от 21 градуса тепла по юго-западу Брестской области до плюс 30 градусов на севере Витебской области. Обычно по югу страны бывает теплее", - отметили в Белгидромете.
В ближайшие трое суток прогнозируется теплая дождливая погода. Грозовые дожди будут идти преимущественно во второй половине дня.
Сегодня в Беларуси ожидается переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер прогнозируется северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха составит 23-29 градусов тепла.-0-
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