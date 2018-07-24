Почти половина месячной нормы осадков выпала в Шарковщине и Нарочи

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти половина месячной нормы осадков выпала днем 23 июля в Шарковщине (Витебская область) и Нарочи (Мядельский район Минской области), сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
"Больше всего осадков днем 23 июля выпало в Шарковщине и Нарочи - по 34 мм. Это почти половина месячной нормы", - сказали в Белгидромете.
Сегодня в Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. Ветер прогнозируется северо-восточный умеренный, при грозах местами шквалистое усиление до сильного порывистого. Температура воздуха составит 22-28 градусов тепла.
На этой неделе сохранится неустойчивая погода с температурным фоном на 3-5 градусов выше климатической нормы. Будет по-прежнему тепло, ожидаются грозовые дожди.-0-
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