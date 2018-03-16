Почти полсотни благородных оленей заселили в национальный парк "Нарочанский"

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поголовье благородных оленей в национальном парке "Нарочанский" пополнили 45 молодых особей, сообщили БЕЛТА в природоохранном учреждении.

Их выпустили в вольер для содержания и разведения диких животных, расположенный в Сырмежском лесном массиве около деревни Ридупля в 10 км от курортного поселка Нарочь. Сейчас вольер населяют более 200 благородных оленей и восемь ланей. Привозят новоселов уже в третий раз (ранее в 2014 и 2016 годах).

Благородный олень является аборигенным видом фауны Белорусского Поозерья, однако в результате неконтролируемого ведения охотничьего хозяйства к началу XIX века исчез из этой местности. В первые годы после создания национального парка "Нарочанский" этот вид животных не регистрировался. После первых реинтродукций (2000, 2004 годы) численность оленей стала возрастать. В ближайшем будущем возможно новое пополнение свободной популяции особями из вольера.

Ланей выпускать в естественную среду обитания пока не планируется. Небольшое стадо из семи самок и одного самца приобретено для вольерного содержания.

Большая площадь вольера (более 1500 га), разнообразие приближенных к естественным экосистем, дополнительное питание обитателей в зимний период (зерно, сено, минеральные добавки, силос), профилактическая биотехния создают оптимальные условия для комфортного пребывания животных. Об этом свидетельствует их хорошее состояние и регулярное пополнение в стаде. Доступная расчетная емкость вольера - около 2 тыс. голов.

Администрация национального парка планирует организовывать экскурсии для отдыхающих в санаторно-курортных учреждениях и других желающих понаблюдать за поведением оленей на подкормочных площадках с возможностью провести фотосессии.

Национальный парк "Нарочанский" - одна из особо охраняемых природных территорий Беларуси площадью более 87 тыс. га. Он создан в 1999 году в районе озера Нарочь на территории преимущественно Мядельского района Минской области. В числе задач национального парка - принятие мер по сохранению ландшафтов, ценных природных комплексов, поддержанию биологического разнообразия и генетического фонда растительного и животного мира. Отличительной особенностью "Нарочанского" является самая большая в Беларуси курортно-оздоровительная зона.-0-