25 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Почтоматы для автоматической выдачи посылок установлены в Гродно и Лиде. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском филиале РУП "Белпочта".

В Гродно автоматизированный почтовый комплекс установлен в центре города у Дома связи. Пока он работает в тестовом режиме: выдавать здесь будут международные почтовые отправления.

"Для того чтобы воспользоваться услугами почтомата, пользователю необходимо зарегистрироваться на сайте РУП "Белпочта", пройти идентификацию в отделении почтовой связи, затем в личном кабинете перенаправить отправление в удобный почтомат. После того, как посылка будет доставлена, пользователю придет СМС с уникальным кодом", - рассказывает ведущий инженер отделения информационных технологий Гродненского филиала РУП "Белпочта" Андрей Слюсарев.

Начальник отделения почтовой связи №25 Алла Титова наполняет посылками ячейки почтомата.

Пользователю останется лишь ввести код и забрать посылку из ячейки. Сделать это можно в удобное время: почтомат доступен круглосуточно. Посылка хранится в ячейке в течение трех дней, затем, если ее не забрать, будет перенаправлена в отделение почтовой связи по месту обслуживания адресата. Принимает почтомат и банковские карточки, поэтому, если для получения посылки необходима оплата, совершить ее можно на месте.

Автоматизированный почтовый комплекс включает в себя около 50 ячеек. Он, как ожидается, позволит разгрузить почтовые отделения. Ведь популярность международных почтовых отправлений постоянно растет. Например, если в 2016 году в Гродненской области было обработано свыше 481 тыс. посылок и пакетов из-за рубежа, то в 2017-м - их количество возросло до 544 тыс. Как ожидается, в будущем почтоматы можно будет использовать для получения отправлений внутри страны. При необходимости сеть автоматических комплексов будет расширятся, появятся они в удобных для пользователей местах, например, в крупных торговых центрах.-0-

Фото Леонида Щеглова