Под Гомелем поисковики подняли останки более 90 погибших во время ВОВ

11 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Под Гомелем поисковики подняли останки более 90 погибших во время Великой Отечественной войны, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном музее военной славы.

Раскопки ведутся с конца сентября этого года по решению Гомельского райисполкома. На месте их дислокации - возле агрогородка Красное - работают бойцы 52-го отдельного специализированного поискового батальона ВС Беларуси. К работе подключились Красненский сельсовет и члены поисковых общественных объединений региона. В настоящее время подняты останки более 90 человек. Обнаружены также фрагменты одежды и обуви, очки, часы, бытовые вещи и монеты. По предварительным данным, в этой массовой могиле есть и гражданские, и военнослужащие.

Участок, который десятилетиями использовался под сельскохозяйственные посадки, и ранее был в зоне внимания поисковиков. По инициативе местного жителя Владимира Котова, который ориентировался на воспоминания отца о массовых расстрелах в военное время, несколько лет назад здесь начинали поисковые работы. Как рассказали в Гомельском райисполкоме, часть поля специалисты исследовали при помощи щупа для обнаружения заложенных под землей металлических изделий, выборочно на местности были проведены раскопки, однако результатов они не дали. Работы возобновились после того, как инициативный житель Красного приобрел архивные снимки военного Гомеля, на которых угадывалось расположение противотанкового рва, ставшего массовым захоронением жертв Великой Отечественной.

Ни историки, ни поисковики пока не готовы назвать точную площадь траншеи, ставшей могилой, как и количество погибших здесь людей. Счет может идти на тысячи. У заместителя директора Гомельского областного музея военной славы Константина Мищенко несколько версий. Есть вероятность, что здесь была расстреляна часть узников гомельского лагеря "Дулаг-121". Не исключены массовые расстрелы мирных жителей. Также здесь могли погибнуть бойцы народного ополчения.

Как уточнили в Гомельском райисполкоме, поисковые работы на месте массовых захоронений продолжатся до конца октября, пока будут позволять погодные условия. В это время местные власти продумывают варианты увековечивания памяти погибших. Перезахоронить останки планируют по всем правилам.-0-