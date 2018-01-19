Под Гродно открылся горнолыжный сезон

19 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В парке активного отдыха "Коробчицкий Олимп" под Гродно сегодня открылся горнолыжный сезон, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор центрального спортивного комплекса "Неман" Виктор Шумель.

По его словам, готовят для отдыхающих и тюбинговую трассу. Парк будет работать в будние дни с 15 до 23 часов. В пятницу время работы будет продлено до 2 часов ночи. В субботу и воскресенья склоны будут доступны для отдыхающих с 11 до 23 часов. Входной билет на горнолыжный склон в зависимости от дня недели будет стоить Br8-12 (на тюбинговый склон - Br3-5). Детям до 12 лет и взрослым старше 60 предусмотрены скидки.

При необходимости можно воспользоваться услугами проката. К сезону подготовлено около 250 пар горнолыжного снаряжения, а также более 100 тюбингов. В прошлом году горнолыжный центр принял около 10 тыс. отдыхающих, сезон, правда, открыли на неделю раньше. Но место у горожан становится все популярнее, поэтому здесь рассчитывают на еще большее количество гостей.

В ближайшее воскресенье, 21 января, "Коробчицкий Олимп" приглашает на праздник, приуроченный к Международному дню снега. Для того чтобы принять участие в соревнованиях и побороться за звание чемпиона, необходимо собрать веселую команду из четырех человек и с санками приехать в парк. Гости посоревнуются в эстафете, метании снежков на точность и дальность, бросках валенка, забегах на склоне, заезде на санках с препятствием и других веселых конкурсах.

Открыли в Гродненской области и сезон катания на коньках. Всего в регионе будет залито более 300 ледовых площадок и хоккейных коробок, инвентарь предоставляют около 50 пунктов проката. Планируется проложить свыше 100 лыжных трасс протяженностью от 1 км.-0-