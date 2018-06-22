Под Минском перезахоронили останки 10 красноармейцев

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории учебного центра частей Минского гарнизона "Воловщина" состоялся ритуал перезахоронения десяти воинов Красной армии, погибших при обороне Минска в июне 1941 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе внутренних войск МВД.

В церемонии перезахоронения принял участие заместитель командующего внутренними войсками МВД полковник Хазалбек Атабеков, он вручил найденные медальоны родственникам погибших воинов. "В Беларуси невозможно найти ни одну семью, которую обошла бы стороной Великая Отечественная война. Сегодня мы увековечили память десяти бойцов, погибших при обороне Минска в июне 1941 года. Мы хотим, чтобы потомки помнили, какой ценой досталась нам победа и какой великий подвиг совершили наши деды и прадеды, чтить их память - наша святая обязанность", - сказал Хазалбек Атабеков.

В мероприятии приняли участие военнослужащие главного управления командующего внутренними войсками, воинских частей Минского гарнизона, ветераны Великой Отечественной войны, члены ветеранских организаций внутренних войск, представители Минского райисполкома, Горанского и Ждановичского сельских советов, кадеты из Специализированного лицея МВД.

На подступах к Минску в районе хутора Воловщина 26-28 июня 1941 года части 64-й и 108-й стрелковых дивизий вели тяжелые бои. На месте боев (ныне - прилегающая лесополоса к учебному центру внутренних войск) в 60-е годы был установлен памятник с табличкой "Неизвестному солдату от воинов-чекистов". На протяжении многих лет военнослужащие войсковой части 5448 ухаживали за неучтенной могилой. По инициативе командования внутренних войск и ветеранской организации в июне прошлого года военнослужащие 52-го специализированного поискового батальона извлекли останки 10 красноармейцев и 5 медальонов. По вкладышам медальонов удалось установить сведения о трех погибших воинах, которые ранее числились без вести пропавшими. Помимо медальонов, было найдено огнестрельное оружие: две винтовки Мосина, револьвер системы Нагана, две снайперские винтовки Токарева и боеприпасы к ним. Все это передано на экспертизу в местные органы внутренних дел, а найденные личные вещи (ложка, значок ГТО, монета, котелок, карманные часы, противогаз, перочинный нож) уже заняли свое место в Центральном музее внутренних войск.

Белорусские поисковики с 1995 года обнаружили и извлекли более 30 тыс. останков воинов-красноармейцев и жертв, погибших в годы ВОВ. Из них по медальонам, наградам и архивным документам установлено более 3 тыс. имен. Всего отработано более 2,3 тыс. поисковых объектов, найдено 815 солдатских медальонов, 65 наград, более 226 единиц стрелкового оружия, более 7 тыс. взрывоопасных предметов и более 17 тыс. других находок.-0-