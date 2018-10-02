Подача тепла в жилфонд Могилевской области начнется 3 октября

2 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевской с сегодняшнего дня началась подача тепла в социальные объекты, а с 3 октября тепло начнет поступать и в жилфонд. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник отдела энергетики и топлива комитета экономики Могилевского облисполкома Дмитрий Смирнов.

По его словам, соответствующее распоряжение подписано в облисполкоме. Аналогичные решения принимают районные и городские исполнительные комитеты, исходя из сложившихся погодных условий и перспективного прогноза.

Первое тепло традиционно придет в здания учреждений дошкольного образования, общего среднего образования, лечебно-профилактические учреждения, музеи, государственные архивы, библиотеки и организации, оказывающие социальные услуги.

"Нужно понимать, что одномоментно включить отопление сразу во всех объектах невозможно технически, процесс займет некоторое время, - подчеркнул Дмитрий Смирнов. - В соответствии с правилами подготовки к осенне-зимнему периоду (касается жилфонда) - пять дней. Местным же властям необходимо обеспечить рациональные режимы использования топливно-энергетических ресурсов при теплоснабжении всех объектов, ориентируясь на погодные условия".

Решение о подаче тепла в жилфонд принимается, когда в течение пяти суток температура не поднимается выше 8 градусов тепла. Затем тепло придет в общественные и административные здания, организации и на предприятия.

В 2017 году тепло в жилые дома начали подавать 7 октября, а в детские сады и школы - 3 октября.-0-