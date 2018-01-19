Подаренные Могилеву китайской провинцией Хунань электробусы вышли в первый рейс

19 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Подаренные китайской провинцией Хунань электробусы к 750-летию Могилева вышли в первый рейс, передает корреспондент БЕЛТА.

В торжественной церемонии запуска электробусов приняли участие заместитель председателя Могилевского облисполкома Виктор Некрашевич, председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин.

По словам Цуй Цимина, китайские электробусы на улицах Могилева - еще одно подтверждение того, что сотрудничество Беларуси и Китая стремительно развивается. "Наши отношения развиваются по всем стратегическим направлениям. На этом фоне выделяется межрегиональное сотрудничество, в том числе провинции Хунань и Могилевской области. Оно строится на взаимоуважении и взаимной выгоде. Могилевское молоко уже появилось на столе жителей провинции Хунань. Мы видим огромный потенциал для развития сотрудничества, и для этого мы со своей стороны будем прилагать все усилия", - подчеркнул дипломат.

Хотя договор о долгосрочном сотрудничестве между провинцией Хунань и Могилевской областью был подписан только в 2016 году, уже сделано немало, заметил Виктор Некрашевич. В регионе реализуется ряд совместных проектов с китайскими партнерами, один из стратегических - сотрудничество с компанией Zoomlion по выпуску спецтехники. "Мы надеемся на углубление взаимовыгодного сотрудничества с Китаем, наполнение достигнутых договоренностей конкретными проектами, которые будут содействовать экономическому развитию региона", - подчеркнул зампред.

Право проехать первыми в новых электробусах было предоставлено почетным гостям и молодежи Могилева. Низкопольные 12-метровые машины уже получили собственные имена - "Хунань" и "Могилев" будут работать на центральном городском маршруте троллейбуса №4. За одну смену электробус будет проезжать 167 км, разовой зарядки хватает примерно на 250 км. Обслуживать транспорт будут работники троллейбусного парка - победители конкурса среди водителей категории D.

По предварительным итогам тестовой обкатки электробусов, троллейбусный парк сможет экономить порядка 30-35% электроэнергии. "Это только первый шаг в деле улучшения транспортного сообщения и пассажирских перевозок в Могилеве, - прокомментировал Владимир Цумарев. - Мы прорабатываем вопрос о закупке электробусов на "Белкоммунмаше" и будем поступательно переходить на более современные виды транспорта. К тому же для них не нужно будет строить дополнительные коммуникации в новых микрорайонах города".-0-

Фото Олега Фойницкого.