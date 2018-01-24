Подаренные Могилеву сборные китайские дома введут в строй в июне

24 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Восемь сборных домов, подаренных Могилеву китайской провинцией Хунань, планируют ввести в строй ко Дню города, который будет отмечаться в конце июня. Об этом сообщили БЕЛТА в горисполкоме.

Дома коттеджного типа компании Broad были подарены Могилеву по случаю его 750-летия. Прибыли они в разобранном виде в конце прошлого юбилейного для города года.

После оформления необходимого пакета документов начался монтаж строений. Все восемь домов планируется установить на одной из улиц поселка Городщина (район областной больницы). В настоящее время решается вопрос финансирования прокладки инженерных сетей, которые обеспечат функциональность объектов.

Дома получат очередники льготной категории, в том числе многодетные семьи. Также обсуждается вопрос о застройке противоположной стороны улицы аналогичными домами отечественного производства для реализации желающим.

На праздник города и открытие новой "улицы дружбы" пригласят представителей руководства провинции Хунань.-0-