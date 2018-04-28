Подготовка Бреста к 1000-летию ведется достаточно активно - Кочанова

28 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Подготовка Бреста к юбилею ведется достаточно активно. Такое мнение высказала сегодня журналистам перед заседанием республиканского оргкомитета по подготовке и проведению празднования 1000-летия Бреста председатель оргкомитета, глава Администрации Президента Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Местные органы власти работают достаточно активно, ответственно. Сегодня мы обозначим те вопросы, которые надо будет решить на уровне республики. В целом, мне кажется, здесь все нацелены на получение результата", - сказала глава Администрации.

Во время заседания

Перед заседанием Наталья Кочанова побывала на основных объектах 1000-летия и осталась довольна увиденным. "Произошли значительные изменения, очень активно ведутся работы на всех строительных площадках. Важно, что практически везде объекты обеспечены финансированием, достаточно строителей, - отметила она. - Я думаю, что к празднику город будет абсолютно обновленным, красивым, уютным, удобным".

Планом мероприятий по подготовке к 1000-летию Бреста предусмотрено строительство и реконструкция 28 объектов. На сегодня четыре из них уже введены в эксплуатацию, 12 запланированы к вводу в текущем году и столько же - в 2019-м. Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук доложил о готовности объектов. По его словам, многие из них в процессе проектирования были удешевлены. Исключение составили футбольный манеж (из-за вынужденного переноса строительства в другое место произошло его удорожание на Br1,5 млн) и приемное отделение городской больницы скорой медицинской помощи (стоимость объекта увеличилась на Br500 тыс.). Особого внимания в силу значимости и масштаба требует строительство Западного обхода, есть необходимость в его дофинансировании в размере Br22 млн. Кроме того, по мнению мэра, Минтрансу следует ускорить финансирование работ по переносу речного порта за черту города.

"Сейчас руководством области и Министерством финансов принимаются меры по увеличению финансирования, чтобы досрочно ввести некоторые объекты. С учетом проведения II Европейских игр даны поручения губернатором к июню следующего года максимально сделать самые важные инфраструктурные объекты. Чтобы люди, которые проезжают через город, останавливаются в нем, не чувствовали никаких неудобств. Учитывая тот темп, который сейчас набран по строительству, уверен, что с этой задачей мы справимся", - отметил Александр Рогачук.

В работе оргкомитета приняли участие председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, представители республиканских органов управления.-0-