Подготовка к новому отопительному сезону в Минске начата с ремонтов энергоисточников и теплосетей

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовка к новому отопительному сезону в Минске начата с ремонтной кампании энергоисточников и теплосетей. Об этом сообщил сегодня на заседании рабочей группы по вопросу содержания и благоустройства территории Минска исполняющий обязанности заместителя главного инженера РУП "Минскэнерго" Сергей Даценко, передает корреспондент БЕЛТА.

"РУП "Минскэнерго" приступило к подготовке к осенне-зимнему периоду 2018/2019. Занимаемся формированием оперативной рабочей группы, составляем перечень организационно-технических мероприятий. Уже развернули ремонтную кампанию: начали с основного оборудования энергоисточников, - рассказал Сергей Даценко. - Выполнены капитальные ремонты 4 турбоагрегатов (31% годового плана), в процессе еще 4, а 46% котельного оборудования находится в стадии обновления".

На этот год запланированы ремонты 6 парогазовых установок - 50% работ на объектах завершены или в процессе. Электротехническое оборудование будет обновляться преимущественно в летний период, что связано с режимом работы электросетей.

"Полным ходом занимаемся ремонтом тепловых сетей. В текущем году запланировано 17,5 км в однотрубном исчислении. Выполнены работы на 4,4 км, это 25%. Запланирован 41 км реконструкции и строительства, за 4 месяца выполнили 10,1 км. Приступили к испытаниям тепловых сетей: уже выведены 24 участка, 21 прошел испытания, на расхолаживании находятся 33", - отметил Сергей Даценко.

Он добавил, что ежегодно предприятие будет увеличивать объем перекладки теплотрасс.

Нормативный запас топлива создан и даже превышен. Так, запасы мазута на энергоисточниках РУП "Минскэнерго" составляют 65,8 тыс. т - 188% необходимой нормы. "Однако в течение лета необходимо провести ряд испытаний - этот запас как раз пригодится", - уточнил Сергей Даценко.

Энергонадзор уже приступил к регистрации паспортов готовности к осенне-зимнему периоду, в настоящий момент подтверждена готовность 6 потребителей тепловой энергии.-0-