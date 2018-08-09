Подъем в 72-м ОУЦ в Печах переносят на 7.00

9 августа, Борисов /Корр. БЕЛТА/. Подъем в 72-м объединенном учебном центре в Печах переносят с 6.00 на 7.00. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник 72-го ОУЦ Владислав Будик, передает корреспондент БЕЛТА.

В ОУЦ в июне провели эксперимент. Распорядок дня для начала изменили в четырех воинских частях. Проанализировали результаты и пришли к выводу, что подъем в 7.00 положительно влияет на морально-психологическое состояние и качество учебы, отметил Владислав Будик. В итоге принято решение о переходе на подъем личного состава учебных воинских частей с 7.00.

"Есть общевоинские уставы, в которых сказано, что сон военнослужащего должен быть 8 часов. Мы подали предложения внести изменения - чтобы он был не менее 8 часов", - добавил начальник центра.

В частях и соединениях ВС сейчас идет плановый капитальный ремонт, в том числе и в 72-м ОУЦ. В этом году две воинские части переехали в новые казармы, введена в действие четвертая столовая, в ближайшее время завершится ремонт двух клубов. В отремонтированных казармах оборудованы душевые кабины. Солдаты могут воспользоваться стиральными машинами и другими бытовыми приборами. В сентябре начнется капитальный ремонт медицинской роты и еще одной столовой.

По словам Владислава Будика, в местах размещения личного состава работает система видеонаблюдения нового поколения. В одной казарме находятся до 64 камер, по две расположены на лестничных пролетах, 14 - там, где живут солдаты. Расположение камер позволяет полностью контролировать происходящее. Качество изображения позволяет рассмотреть все до мелочей, а звука - услышать разговоры шепотом. Камеры, которые размещены на входе, сканируют лицо военнослужащего и путем идентификации контролируют его местонахождение в казарме. Это позволяет обеспечить дополнительный контроль за личным составом и местами хранения оружия. "Пять воинских частей полностью оснащены системами видеонаблюдения, - добавил начальник ОУЦ. - Эта работа не останавливается. Мы продолжим ее. Все казармы будут оснащены системами видеонаблюдения". Кроме того, их планируется установить во время капремонта медицинской роты и столовой.

Капитальный ремонт всех десяти казарм в центре должен завершиться к 2023 году.

Сейчас курсанты в ОУЦ проходят обучение по 73 специальностям. Большое внимание командование центра уделяет материально-техническому обеспечению учебного процесса, чтобы курсанты меньше отвлекались на быт, а больше занимались учебой.

В классах ОУЦ установлены тренажеры, на которых солдаты учатся управлять танком, отрабатывают практически все подготовительные и зачетные упражнения из курса вождения. Тренажер позволяет имитировать летние и зимние условия. На них будущим танкистам необходимо условно проехать 100 км. Только после этого и сдачи экзаменов они смогут сами управлять боевыми машинами. Так же на тренажерах военнослужащие отрабатывают навыки ведения огня, подготовки к стрельбе. Полученные умения затем закрепляются на практике на танкодромах.-0-