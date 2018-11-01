Поднятый со дна Немана челн был изготовлен в XVI веке

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уникальной древней лодке-челну, которую подняли со дна реки Неман у деревни Николаево Ивьевского района Гродненской области, - 500 лет, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук Беларуси.

"По мнению ученых, челн был сделан приблизительно в 1500-1510 годах. Историки уже называют это археологической сенсацией", - отметили в пресс-службе. Установлено также, что на момент рубки возраст дуба, из которого сделана древняя лодка, был около 300 лет. Следовательно, дерево начало расти в самом начале XIII века.

Эти факты были установлены во время дендрохронологического датирования лодки-челна в НАН Беларуси. Специальные исследования проводились под руководством кандидата биологических наук, ведущего научного сотрудника лаборатории продуктивности и устойчивости растительных сообществ Института экспериментальной ботаники имени В.Ф.Купревича НАН Беларуси Максима Ермохина.

В настоящее время лодка-челн находится в Институте истории НАН Беларуси для проведения консервационных мероприятий и подготовки к будущему экспонированию.

Как сообщалось, специалисты группы подводной археологии Института истории НАН Беларуси, водолазы дайвинг-центра "Морской Пегас" и участники джип-форума 4х4 провели совместную экспедицию по подъему древней лодки-челна из реки Неман. Лодку-долбленку обнаружили местные жители. Такие лодки в прошлом имели широкое применение в хозяйственно-бытовой сфере. Они выступали основным видом водного транспорта для древних жителей на территории Беларуси, начиная с периода каменного века.-0-