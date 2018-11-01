Подразделения регистрационного отдела ГАИ Минска перешли на зимний график

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подразделения межрайонного регистрационного отдела (МРО) ГАИ Минска с 1 ноября перешли на зимний график работы, сообщили БЕЛТА в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Это связано с сокращением светового дня. По 1 марта осмотр транспортных средств осуществляется со вторника по субботу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.00.

Регистрация проводится по ул. Тимирязева, 114, Серова, 1, и на авторынке "Малиновка". Чаще всего минчане обращаются в МРО на ул. Тимирязева и на авторынке "Малиновка" в субботу и вторник, в это время возможны очереди. Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют выбирать более свободные дни недели - среду, четверг и пятницу.-0-