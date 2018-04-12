Подстанция "Минск Северная" будет введена в эксплуатацию в июле 2019 года

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершение всех работ по реконструкции подстанции 330/110/10 кВ "Минск Северная" и ввод в эксплуатацию объекта запланированы на июль 2019 года, сообщили БЕЛТА в РУП "Минскэнерго".

Одна из основных высоковольтных подстанций Минска находится на реконструкции с декабря 2015 года - с целью компенсации дефицита электрической мощности в столице к 2020 году и электроснабжения вновь вводимого жилья и объектов социальной сферы.

Строительство предусматривает две очереди: первая включает работы по реконструкции с выделением четырех пусковых комплексов, вторая - организацию волоконно-оптической линии связи на воздушных линиях 330/110/35 кВ. Два пусковых комплекса первой очереди были успешно завершены в прошлом году, сейчас ведутся строительно-монтажные работы по третьему. Они включают в себя реконструкцию части открытого распределительного устройства 330 кВ с установкой трех элегазовых выключателей и перезаводом существующей воздушной линии 330 кВ "Минск Северная - Лукомльская ГРЭС" в новую ячейку, замену автотрансформатора и другие работы.

Весь комплекс запланированных работ позволит повысить надежность электроснабжения всей столицы, так как "Минск Северная" является узловой подстанцией Минского кольца 330 кВ и от надежности работы ее оборудования зависит бесперебойность энергоснабжения организаций и населения. Подстанция будет иметь прямую связь по воздушной линии 330 кВ с РУП "Белорусская атомная электростанция".-0-