Подстанцию скорой помощи планируют создать в микрорайоне Казимировка Могилева

10 апреля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Возможности организации работы новой подстанции скорой медицинской помощи в микрорайоне Казимировка Могилева сегодня обсудили на расширенном совещании у председателя Могилевского горисполкома Владимира Цумарева, передает корреспондент БЕЛТА.

Актуальность вопроса в том, что микрорайон Казимировка и соседний Спутник активно развиваются, количество обращений в Могилевскую городскую станцию СМП постоянно растет. Только в прошлом году скорая выезжала по вызовам более чем 11,5 тыс. жителей, и на сегодня число обращений из этих микрорайонов граждан в общем объеме составляет примерно 11%. "Хотя в установленный норматив времени (15 минут по городу) в большинстве случаев скорая помощь укладывается, добираясь из существующих в городе 5 подстанций к месту назначения, но, чтобы улучшить обслуживание населения и повысить оперативность работы медиков, нужно создавать подстанцию на этой территории. Ведь когда речь идет об экстренной помощи, то здесь каждая секунда дорога", - считает главный врач Могилевской центральной поликлиники Александр Басенко.

По его словам, учитывая, что указанные микрорайоны быстро застраиваются жильем и существуют перспективные планы их развития, нужно предусмотреть помещение для станции не менее 300 кв.м, чтобы организовать работу минимум 5 бригад скорой медицинской помощи с возможностью увеличения до 7 бригад.

Владимир Цумарев поручил оперативно рассмотреть все возможности размещения станции в микрорайоне Казимировка вне жилых домов. Он пообещал изыскать средства в городском бюджете и к празднику города приобрести для укрепления материально-технической базы городской станции СМП три новых реанимобиля скорой помощи, а также оказать содействие по модернизации оборудования учреждения здравоохранения.

Станция скорой медицинская помощи основана в Могилеве в 1926 году. Она обслуживает население численностью более 417 тыс. человек. Радиус обслуживания включает всю территорию Могилева и Могилевского района. В состав городской станции СМП входят 5 подстанций в различных районах города.-0-