Поисковый батальон Минобороны планирует провести раскопки в Бресте и трех районах области

10 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Личный состав 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны в текущем году планирует провести раскопки в Бресте и еще трех районах области, сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист направления идеологической работы и социальной защиты военного комиссариата Брестской области Александр Птичкин.

В областном центре специалисты будут работать на территории Южного городка, на месте группового захоронения военнопленных лагеря "Ревир". Также будет обследован участок вблизи деревни Чилеево Брестского района. В Ивацевичском районе на территории Телеханского сельского Совета поисковики проверят информацию о падении самолета. В Малоритском районе пройдут раскопки на месте предполагаемого группового захоронения военнослужащих РККА, погибших в 1941 году.

Ожидается, что представители спецбатальона Минобороны прибудут в Брестскую область в июне. Окончание работ намечено на конец октября. "Увековечение памяти защитников Отечества и жертв войн - наш долг. В области в 906 воинских захоронениях покоится прах 422 тыс. 892 погибших в годы войны, из них известны только 53 тыс. 251 человек. Мы стараемся установить больше имен, найти родственников, чтобы они могли посетить место захоронения", - отметил Александр Птичкин.

В Брестской области в прошлом году поисковики работали на территории Брестского, Жабинковского, Дрогичинского, Ивацевичского, Каменецкого, Ляховичского и Пружанского районов. На поверхность были подняты останки 22 воинов и жертв Второй мировой войны. По результатам работы в архивах и музейных учреждениях установлены имена 497 погибших в годы войны.-0-

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