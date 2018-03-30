Поклонники косплея из трех стран соберутся на фестивале в Гомеле

30 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мультифандомный фестиваль FreeTime-Fest пройдет 31 марта в Гомеле в Городском центре культуры, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Фестиваль, который состоится уже в четвертый раз, объединит поклонников косплея и современной молодежной культуры: аниме, сериалов, комиксов, книг, танцев, музыки, консольных игр. Участниками станут около 300 человек из всех регионов Беларуси, а также России, Украины.

В программе - конкурсные и внеконкурсные сценические выступления: дефиле, постановки, танцевальные и вокальные номера. "Основу выступлений участников может определять как их собственная фантазия, так и какой-то конкретный источник (фандом). Это может быть анимационный фильм, сериал, музыкальная группа, клип, мюзикл, модный показ и т.д. Конкурсанты будут стараться воссоздать первоисточник, в то же время привнося свою индивидуальность. Жюри будет оценивать номера по множеству критериев в зависимости от номинации, в том числе детализацию костюма, актерское, исполнительское мастерство", - сказала представитель оргкомитета Алена Морева.

Также гости фестиваля увидят выставки художественных и фоторабот. В холле ГЦК будут работать зоны с настольными играми, активные танцевальные аттракционы, фотолокации, сувенирные тематические лавки.

Среди основных целей фестиваля - объединение поклонников современной мировой культуры и косплея, реализация творческого потенциала участников, популяризация любительского творчества, обмен опытом.-0-