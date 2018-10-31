Покровские образовательные чтения открываются в Гомельской области

31 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. IV Областные Покровские образовательные чтения "Молодежь: свобода и ответственность" открываются сегодня в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении образования Гомельского облисполкома.
Покровские образовательные чтения в регионе стартуют в формате видеоконференции, которая состоится в Гомельский облисполкоме. Ее участниками станут руководители отделов образования, спорта и туризма, идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкомов, Гомельского горисполкома, администраций районов Гомеля, директора, педагоги учреждений образования, руководители районных СМИ, представители районных (городского) комитетов БРСМ, представители Гомельской и Туровской епархий Белорусской православной церкви и другие заинтересованные.
В каждом районе области также пройдут открытия местных Покровских образовательных чтений, работа которых затем продолжится по различным направлениям. В течение месяца состоятся семинары, выставки, конференции, круглые столы, откроются дискуссионные площадки и тематические секции, в том числе с приглашением зарубежных лекторов. Участники Покровских чтений будут работать по нескольким направлениям: образование, социальное и миссионерское служение, молодежная политика и другие.
В Гомеле пройдет более 20 секций, многие из которых будут организованы для старшеклассников, учащихся колледжей и лицеев, студентов высших учебных заведений. В Гомельском госуниверситете имени Ф. Скорины 13 ноября откроется тематическая фотовыставка.
Во время областных чтений будут названы имена победителей регионального конкурса социальных видеороликов "Мой нравственный выбор и будущее", которым будут вручены дипломы главного управления образования Гомельского облисполкома и памятные подарки от Гомельской и Туровской епархий.
Областные Покровские чтения проводятся ежегодно в октябре-ноябре в соответствии с программой сотрудничества между главным управлением образования Гомельского облисполкома и Гомельской, Туровской епархиями Белорусской православной церкви на 2015-2020 годы. Традиционно они становятся первым этапом в проведении ежегодных республиканских, а затем Международных Рождественских образовательных чтений в Москве.-0-
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