Полесскому радиационно-экологическому заповеднику во II квартале выделят из бюджета Br1 млн

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственному природоохранному научно-исследовательскому учреждению "Полесский государственный радиационно-экологический заповедник" во втором квартале выделят из бюджета Br1 млн. Соответствующее поручение Министерству финансов содержится в постановлении Совета Министров №306 от 20 апреля 2018 года, которое официально опубликовано сегодня на
Средства будут выделены на финансирование мероприятий по разработке и внедрению системы автоматизированного радиационного и пожарного контроля на территории Полесского радиационно-экологического заповедника.
Также согласно документу из средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами будет выделено Br1,4 млн государственному авиационному аварийно-спасательному учреждению "Авиация" МЧС на капитальный ремонт вертолета Ми-8МТВ-1 EW-256TE.-0-
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