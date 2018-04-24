Полесскому радиационно-экологическому заповеднику во II квартале выделят из бюджета Br1 млн

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственному природоохранному научно-исследовательскому учреждению "Полесский государственный радиационно-экологический заповедник" во втором квартале выделят из бюджета Br1 млн. Соответствующее поручение Министерству финансов содержится в постановлении Совета Министров №306 от 20 апреля 2018 года, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Средства будут выделены на финансирование мероприятий по разработке и внедрению системы автоматизированного радиационного и пожарного контроля на территории Полесского радиационно-экологического заповедника.

Также согласно документу из средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами будет выделено Br1,4 млн государственному авиационному аварийно-спасательному учреждению "Авиация" МЧС на капитальный ремонт вертолета Ми-8МТВ-1 EW-256TE.-0-