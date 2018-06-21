Поликлиники Минска из-за переноса рабочих дней в июле изменят график работы

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные учреждения здравоохранения в связи с переносом рабочих дней в июле из-за Дня Независимости отойдут от календарного графика работы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Городские поликлиники для взрослого и детского населения 2 июля будут принимать пациентов по графику субботнего дня, 3 июля - по графику праздничного дня, 7 июля - рабочего дня.

В целом, в летний период (с 16 мая по 30 сентября) поликлиники для взрослых работают с 7.00 до 20.00 в будние дни, в субботу - с 8.30 до 15.00 (выполнение врачебных назначений на дому до 18.00). В воскресенье и праздничные дни дежурный врач выезжает на дом для оформления медицинской документации с 9.00 до 15.00, для выполнения врачебных назначений - с 9.00 до 18.00.

Календарный график работы детских поликлиник следующий: в рабочие дни регистратура открыта с 7.00 до 20.00, в субботу - с 8.30 до 15.00; вспомогательные службы (лаборатория, процедурный кабинет, доврачебный кабинет, ЦСО; рентген кабинет, физиотерапия, ЭКГ) - с 7.30 до 20.00 и с 9.00 до 15.00 соответственно, врачи всех специальностей принимают с 8.00 до 20.00 и с 9.00 до 15.00 (по скользящему графику). Прием вызовов врача на дом ведется в рабочие дни с 7.00 до 15.00, в субботу - с 8.30 до 14.00, а выполнение самих вызовов - с 8.00 до 20.00 и с 9.00 до 15.00 соответственно, выполнение врачебных назначений на дому - с 7.30 до 20.00 и с 9.00 до 18.00. Кроме того, в субботу дежурные участковые педиатры принимают маленьких пациентов с 9.00 до 15.00, а в воскресенье и праздничные дни с 9.00 до 18.00 доступны врачебные назначения на дому.

Клинические больницы в период с 30 июня по 7 июля работают по обычному календарю.-0-