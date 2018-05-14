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Поликлиники Минска с 16 мая переходят на летний режим работы

Регионы 14.05.2018 | 14:28
Фото из архива
Фото из архива

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поликлиники Минска с 16 мая переходят на летний режим работы, сообщили БЕЛТА в комитете по здравоохранению Мингорисполкома.

В будние дни регистратура в поликлиниках будет работать с 7.00 до 20.00, вспомогательные службы (клинико-диагностическая лаборатория, процедурный, рентгенографический, флюорографический, доврачебный, смотровой кабинеты, ЭКГ, центральная стерилизационная лаборатория) - с 7.30 до 20.00.

Врачи в поликлиниках будут принимать пациентов с 8.00 до 20.00, вызов на дом возможен с 7.30 до 19.30. Врачебные назначения на дому выполняются с 7.30 до 20.00.

По субботам регистратура будет работать с 8.30 до 15.00, вспомогательные службы, в том числе кабинет регистрации листков нетрудоспособности, дневной стационар - с 9.00 до 15.00. До 15.00 по субботам ведут прием врачи (по скользящему графику). Вызвать медработника на дом можно с 8.30 до 14.30. Выполнение вызовов на дом осуществляется с 9.00 до 15.00, врачебных назначений на дому - с 8.30 до 18.00.

По воскресеньям и в праздничные дни дежурный врач (для оформления медицинской документации) будет работать с 9.00 до 15.00, врачебные назначения на дому будут выполняться с 9.00 до 18.00.

По летнему графику столичные поликлиники будут работать до 30 сентября.-0-

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Минский горисполком, поликлиники
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