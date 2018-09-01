Поля фильтрации ОАО "Скидельский сахарный завод" с высоты

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2015 году на предприятии завершено строительство всех основных объектов новых очистных сооружений, смонтировано оборудование (возведены котельная, административное здание, установлены два реактора для биологической очистки, резервуары-накопители, газгольдер и другое).

Сегодня на 55 га аккуратно заполнены все поля фильтрации. Часть водоемов окрашена в красный, плавают утки. Сточная вода очищается с помощью специальных бактерий (анаэробный ил).-0-

Фото Леонида Щеглова