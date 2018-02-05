Полосы для общественного транспорта предлагается оборудовать на всех минских проспектах

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полосы для приоритетного движения общественного транспорта предлагается оборудовать на всех минских проспектах, сообщил сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме директор ГУ "Столичный транспорт и связь" Валерий Шкуратов, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Валерия Шкуратова, такая мера позволит повысить скорость движения автобусов и троллейбусов. Рассматривается возможность реализации проекта в два этапа уже с 2018 года.

Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец поручил подготовить предложения по созданию выделенных полос на основных транспортных магистралях города. "Если таким образом транспортные организации экономят значительные средства, нужно выполнить эту работу как можно быстрее", - отметил он.

По данным Валерия Шкуратова, чтобы оборудовать около 80 км выделенных полос на всех проспектах столицы, потребуется около Br1 млн. "Усовершенствование работы пассажирского транспорта обеспечит ритмичность и надежность перевозок жителей и гостей города. В настоящее время движение в общем потоке приводит к нарушению скоростных режимов и, как следствие, вызывает отклонение в расписании до 40 минут. Например, фактическая скорость сообщения по будним дням в часы пик на участке от остановочного пункта "Чигладзе" до остановочного пункта "Ольшевского" составляет около 8 км/ч (примерно на 51% ниже эксплуатационной скорости на других маршрутах), от автовокзала "Центральный" до пл. Мясникова - 10 км/ч", - добавил он.

Для введения ответственности собственника транспортного средства за невыполнение требований дорожных знаков или разметки, зафиксированных работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс Беларуси.

Валерий Шкуратов подчеркнул, что обеспечение безопасного, эффективного, надежного транспортного обслуживания спортсменов и болельщиков - одно из требований, предъявляемых к городу - организатору II Европейских игр.

Всего в настоящее время в Минске оборудовано около 27 км выделенных полос, соответствующие знаки установлены на отдельных участках улично-дорожной сети города, в том числе по ул. Ташкентской, Маяковского, Стариновской, Куйбышева, пр. Дзержинского, Победителей, Независимости. Скорость движения общественного транспорта здесь составляет около 18 км/ч.

Согласно исследованию, проведенному УП "Минскградо", годовой эффект от реализации предложений по оборудованию обособленных полос составит более Br4 млн за счет экономии времени в транспортном сообщении. ГУ "Столичный транспорт и связь" совместно с УГАИ Мингорисполкома, ГП "Минсктранс", ЗАО "Безопасные дороги Беларуси" реализовали пилотный проект по контролю за дорожным движением на участке пр. Незвисимости от ул. Я Купалы до ул. Энгельса с установкой устройств фиксации на опорах уличного освещения. Продемонстрирована техническая возможность фиксировать нарушения по п.124 Правил дорожного движения на прямолинейном участке. Последующую обработку данных для ведения административного процесса предлагается осуществлять по аналогии с нарушением скоростного режима.

Около 36% столичных жителей пользуются автобусами и троллейбусами, в день они перевозят более 1 млн пассажиров. Только в декабре зарегистрировано свыше 650 случаев, когда автомобили препятствовали движению общественного транспорта.-0-