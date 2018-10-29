29 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Полоцк и Новополоцк заметает первым снегом, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Снег идет с самого утра. Горожане активно делятся зимними фотографиями в соцсетях. Некоторые пишут, что снегопад в последнее время начал усиливаться. Жители Новополоцка сообщают о перебоях с электричеством.

В Витебскоблгидромете рассказали, что сейчас в большинстве районов области, которые находятся в северной части региона, идет мокрый снег. Завтра ночью и утром в области ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем - без существенных осадков. Температура воздуха прогреется до 7 градусов выше нуля. В последний день октября на большей части региона пройдут кратковременные дожди, днем будет 7-12 градусов тепла, местами воздух прогреется до 14 градусов.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь