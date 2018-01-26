26 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Полоцк перенес празднование Дня города на сентябрь, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Полоцком райисполкоме.

Благодаря богатому культурному и историческому наследию ежегодно Полоцк посещает значительное количество иностранных туристов. Многие из них приурочивают поездку в древний город к ярким культурным событиям, проходящим здесь. Одно из таких мероприятий - празднование Дня города, традиционно проходящее в мае. Однако в этом году Полоцкий районный Совет депутатов принял решение о переносе праздника на первую декаду сентября.

Мероприятие пройдет под названием "Полоцк - колыбель белорусской государственности". Подготовка к его проведению уже началась. Члены организационного комитета обсудили комплекс подготовительных работ, необходимых для проведения торжества на высоком организационном уровне, разработали план мероприятий по благоустройству городской инфраструктуры, реализации различных социально значимых и культурно-массовых проектов, которые предстоит воплотить к данному событию. Так, на три сентябрьских дня Полоцк окунется в атмосферу легендарного исторического прошлого, тесно переплетенного с современными реалиями жизни не только города, но и всей страны в целом. Полочан и гостей города порадуют многочисленные творческие проекты, акции и фестивали. -0-