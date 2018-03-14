Полоцкий госуниверситет открыл туристический центр

14 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Полоцкий госуниверситет (ПГУ) открыл туристический центр, сообщили корреспонденту БЕЛТА в вузе.

Туристический центр появился в результате реализации проекта сектора культурно-досуговой деятельности ПГУ. Работа над его созданием велась в течение года за счет прибыли, полученной подразделением от оказания платных экскурсионных и туристических услуг.

Туристический центр разместился на первом этаже отдельно стоящего корпуса университета. Он включает сувенирный магазин, творческую мастерскую, где все желающие могут самостоятельно изготовить памятные сувениры (магниты, мини-картины и т.д.) с изображением достопримечательностей Полоцка, и фотостудию для проведения экскурсий-фотосессий в исторических образах. В последней зоне можно узнать об особенностях быта полочан в различные временные периоды, примерить исторические костюмы представителей привилегированных сословий прошлых веков и сделать фото на память. В фотозоне посетителей также знакомят с реконструкцией воинских доспехов XIII-XIV веков, выполненных полоцкими мастерами.

Кроме того, для посетителей предусмотрен ряд дополнительных услуг. Например, есть возможность воспользоваться "туристической почтой" (отправить открытку с приветом из Полоцка в любую точку мира), поучаствовать в лотерее индивидуальных предсказаний от Мудрого старца, получив карточку с ответом на волнующий вопрос, а также забронировать и оплатить все виды экскурсионных и туристических услуг, оказываемых в университете.

На втором этаже здания находятся учебно-исследовательская лаборатория археологии, этнографии и антропологии кафедры истории и туризма гуманитарного факультета, которые также задействованы в работе турцентра.-0-