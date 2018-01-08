Полоцкий госуниверситет переходит на альтернативные источники энергии

8 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Полоцкий государственный университет переводит систему освещения на альтернативные источники энергии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в вузе.

Проект разработан студентами и преподавателями кафедры энергетики и электронной техники радиотехнического факультета ПГУ. Он предполагает снизить энергопотребление системы освещения в несколько раз за счет использования нетрадиционных источников энергии - солнца и ветра, оснащения светильников датчиками движения и замены люминесцентных ламп на светодиодные.

На первоначальном этапе реализации проекта в качестве источника энергии использовать солнечные батареи, а в качестве опытной площадки - пожарная лестница нового пятиэтажного корпуса вуза. Затраты на комплектующие составили около Br1,5 тыс. При этом часть используемых акустических датчиков была сконструирована и изготовлена силами студентов. Систему запустили в конце мая 2017 года, и с тех пор она бесперебойно работает, освещая коридоры и лестницы пожарных выходов на пяти этажах здания. Управление системой осуществляется микроконтролером.

С учетом успешного стартового этапа проекта следующим шагом планируется закупить и установить ветрогенератор на крыше здания в качестве основного источника энергии для электропитания системы освещения всех коридоров и лестниц корпуса: расчеты показали, что это будет более экономично, чем несколько солнечных панелей на ту же суммарную мощность. Монтаж и наладку этой системы, замену ламп также планируется осуществлять силами студентов под руководством преподавателей кафедры. Затраты на необходимые комплектующие составят около Br6,5 тыс. и, по предварительным оценкам, окупятся за три года. В настоящее время решается вопрос с финансированием данного этапа проекта.

"Подобные разработки позволяют интересно и в наглядной форме давать студентам знания по современным перспективным технологиям, учат их применять полученные навыки на практике. Возможность видеть конкретный результат своей работы в реальных условиях служит стимулом для молодых людей к продолжению исследовательской деятельности и проявлению творческого инженерного мышления", - отметили в вузе. -0-