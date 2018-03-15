Половодье в Витебской области прогнозируется близким к средним многолетним показателям

15 марта, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Весеннее половодье в Витебской области ожидается в конце марта, по прогнозам оно будет близким к средним многолетним показателям. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в Витебском областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Большинство рек, протекающих по территории области, еще не среагировало на плюсовые температуры. Небольшой подъем воды отмечен лишь по юго-западу региона. Мы сейчас находимся в преддверии половодья. Ожидается, что оно наступит в конце марта и будет максимально близким к средним многолетним показателям", - рассказали в облгидромете.

Исходя из имеющегося количества снега и уровня воды в реках, специалисты прогнозируют плавный ход паводка, без резких подъемов воды. "Опасности подтопления населенных пунктов пока не просматривается. Крутой подъем воды возможен лишь при возникновении заторов во время ледохода. Мониторинг ситуации ведет МЧС: если возникнут опасные ситуации, лед на реках будет взрываться", - отметили в центре. -0-