Полсотни благородных оленей заселят в леса Шарковщинского района

10 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Полсотни благородных оленей заселят сегодня в леса Шарковщинского района, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Витебской областной организационной структуры "Белорусского общества охотников и рыболовов" Сергей Редненко.

Территория создания новой популяции благородного оленя расположена в охотничьих угодьях, арендованных Шарковщинской районной организационной структурой БООР, которые расположены на территории Дисненского и Браславского комплексов лесных массивов. Новоселами этих мест станут 3 самца, 18 самок, 29 сеголетков благородного оленя, приобретенные в Калинковичской районной организационной структуре БООР Гомельской области. Стоимость животных составила около Br100 тыс., источником финансирования являются средства от уплаты государственной пошлины на право охоты в 2017 году по Витебской области.

Осваивать новые угодья животные будут только летом. Ближайшие же месяцы им предстоит провести в вольере для передержки, построенном вблизи деревни Дикево. Его общая площадь составляет 15 га. На территории располагается водоем, подкормочные площадки, кормохранилище, вышка.

"Передержка оленей в вольере крайне необходима: она позволяет сохранить завезенных животных, в том числе выработать так называемое "чувство дома", что позволит им после выпуска на волю остаться в районе заселения", - подчеркнул Сергей Редненко.-0-