Полсотни дворов Минска благоустроят по итогам января-июля

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске по итогам января-июля текущего года будет благоустроено 500 дворовых территорий. Об этом сообщила сегодня начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Марина Малаева на оперативном совещании в мэрии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Планом на первое полугодие предусмотрено благоустройство 439 дворовых территорий. По итогам июля оно будет выполнено на 500 дворовых территориях. Дополнительно в 2018 году запланирован капитальный ремонт 10 дворов, в стадии завершения уже два объекта", - отметила Марина Малаева.

Однако по содержанию дворов есть замечания: неокрашенные и неотремонтированные малые архитектурные формы, несвоевременный вывоз мусора и др.

Что касается ремонта подъездов, то завершены работы по 1954 объекту. Однако отмечено немало случаев, когда исполнитель отчитался о проделанной работе по всему подъезду, хотя отремонтировал только входную группу.

Запланированные мероприятия по ремонту дворовых проездов выполнены на 100%, но ямочность все еще остается. Поэтому было предложено провести дополнительный мониторинг, чтобы такие участки не остались без внимания и асфальт был восстановлен до зимы. Текущий ремонт уличной дорожной сети выполнен на площади 440 тыс. кв.м.

Озеленение города ведется по плану: высажено 25 тыс. деревьев, 35 тыс. кустарников и почти 7 млн цветов, созданы 783 декоративные цветочные композиции. Хотя отдельные собственники уделяют недостаточно внимания цветочному оформлению территории в своей зоне ответственности - такие факты должны более жестко отслеживаться и контролироваться администрациями районов, отметила Марина Малаева

Есть претензии у городских властей к ремонту существующеего архитектурного освещения (оно все еще не восстановлено на 39 из 211 порученных к работе объектов, а это все субъекты хозяйствования в Ленинском, Московском и Центральном районах), совершенствованию светового оформления объектов столицы.

Благоустройство выполнено более чем на 900 территориях организаций различных форм собственности. Особое внимание, по мнению Марины Малаевой, должно быть обращено на ремонт фасадов и ограждений. "Никто ничего не делает с установленными кондиционерами, которые при своей работе разрушают фасады. Особенно это касается жилого фонда. Администрациям районов необходимо уделить больше внимания этому вопросу", - заключила Марина Малаева.-0-