Полторы декадные нормы осадков выпало за сутки в Речице

3 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речице за минувшие сутки выпало полторы декадные нормы осадков, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Обильные осадки в виде снега наблюдались по юго-восточной части региона, где за сутки выпало от 5 до 19 мм. Больше всего пришлось на Речицу: здесь зафиксировано 19 мм, что составляет полторы декадные нормы осадков. Более половины декадной нормы выпало в Василевичах (около 9 мм), Гомеле (7 мм), Мозыре (почти 8 мм), Брагине (5 мм). Высота снежного покрова в регионе составляет от 33 до 39 см, в областном центре - 34 см.

По данным синоптиков, в ближайшие сутки на территории области сохранятся сложные погодные условия. Временами ожидается снег, местами сильный, метели, на дорогах снежные заносы.

В регионе на уборке снега задействованы более 310 единиц техники дорожных организаций, около 300 единиц техники служб ЖКХ, также подключаются предприятия, другие службы.

Из-за ухудшения погодных условий на территории области действует план "Снежные заносы". Весь личный состав Госавтоинспекции региона переведен на усиленный вариант несения службы. По информации УГАИ УВД Гомельского облисполкома, за прошедшие сутки в области зарегистрировано 51 дорожно-транспортное происшествие, в котором никто не пострадал.

Для ликвидации последствий снегопада Гомельский обком БРСМ проводит акцию "Чистый двор". Волонтеры отряда "Доброе сердце" и члены молодежных отрядов охраны правопорядка помогают в расчистке дворовых и придомовых территорий от снега одиноким, одиноко проживающим пожилым людям, ветеранам, инвалидам. Во всех районных комитетах ОО "БРСМ" работают горячие линии, позвонив на которые, можно оставить заявку на оказание помощи в уборке снега.-0-

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