Поминутную аренду автомобилей запустят в Минске в апреле

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ООО "Автоцентр Запад Сервис" в апреле запустит в Минске каршеринг (поминутная аренда автомобилей). Об этом сообщил сегодня журналистам директор предприятия Павел Степанович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Так как гости столицы в основном европейцы, они хорошо знают эту услугу, - сказал Павел Степанович. - Покупая карту на определенное количество минут, человек сможет свободно передвигаться, не переплачивая за неиспользованное время. А для обладателей "Карты гостя Минска" услуга каршеринга будет еще дешевле. К 10 апреля определенное количество автомобилей уже будет доступно для пользования в тестовом режиме".

Как пояснила руководитель проекта Вероника Шрубок, на этом этапе речь идет не более чем о десяти машинах. После своеобразной обкатки в городе будет работать уже 30 авто, а до конца года компания рассчитывает довести число автомобилей до 300 единиц.

Машины будут расположены в непосредственной близости от исторических памятников, музеев, точек въезда в республику (аэропорты, вокзалы). В настоящее время продумываются варианты обозначения мест парковок службы каршеринга, чтобы сделать их более заметными. Для использования услуги нужно будет скачать приложение на мобильный, зарегистрироваться и получить доступ к карте точек, где расположены доступные автомобили.

Директор УП "Минскгорсправка" Борис Васильев пояснил, что различные вариации услуги "Карта гостя" в том числе ориентированы на путешественников, которые приезжают на личном автомобиле или предпочитают брать авто в аренду. Поэтому и были предложены новые виды карт, в которых услуга общественного транспорта отсутствует - за перемещения гостей отвечают уже партнеры проекта.-0-