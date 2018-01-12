Попробовать чай из самовара XIX века можно на выставке в Гомеле

12 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гости выставки самоваров "В нем русской старины живут воспоминания", которая отрывается сегодня в Гомеле в картинной галерее Г.Х.Ващенко, смогут попробовать чай из самовара XIX века и узнать много нового о старинных традициях чаепития. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в государственном учреждении.

Экспозиция составлена из более чем 150 антикварных экспонатов, чайных аксессуаров, домашней утвари XIX - начала ХХ вв. В их числе более 40 самоваров разнообразных форм. На выставке можно увидеть самовар-банку, самовар-рюмку, самовар-грушу, самовар-шар, подробно ознакомиться с их устройством.

Основой экспозиции являются уникальные коллекции, собранные любителями старины Сергеем Путилиным и Владиславом Шишигиным. "Во дворе картинной галереи до начала открытия выставки гостям продемонстрируют способ растопки старинного самовара, заварят в нем травяной чай и угостят всех желающих. Непосредственно на самой выставке посетителей ожидает еще одна чайная церемония, во время которой современников познакомят со старинными традициями потребления ароматного напитка", - рассказал коллекционер Сергей Путилин. К слову, свою часть коллекции он собирал более 30 лет, разыскивая экспонаты не только в соседней России, но и в Европе.

Выставка самоваров "В нем русской старины живут воспоминания" продлится по 25 февраля.-0-