Порядок подтверждения оплаты проезда на пригородных маршрутах изменен в Минске

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске изменен порядок подтверждения оплаты проезда на пригородных маршрутах.
Так, теперь при намерении подтвердить оплату проезда бесконтактной смарт-картой (БСК) с транспортными тарифными единицами (ТТЕ) необходимо войти в переднюю дверь автобуса, сообщить водителю наименование (или порядковый номер) остановочного пункта, а после отображения соответствующей информации и стоимости проезда на валидаторе приложить к нему карту.
В январе о планах по усовершенствованию системы оплаты проезда бесконтактными смарт-картами на пригородных маршрутах сообщала газета "Транспортник столицы". Ранее бесконтактную смарт-карту необходимо было прикладывать к валидатору при посадке и при выходе из автобуса пригородного маршрута. При первом контакте с карты списывалось условное количество транспортных тарифных единиц (ТТЕ), рассчитанное для уплаты проезда до конечного пункта, при повторном - возвращался неиспользованный остаток.
Такая система имела свои недостатки: некоторые пассажиры забывали при выходе повторно прикладывать карту к валидатору. Кроме того, непросто было проконтролировать действия "экономных" пассажиров, которые, отметив границы своей поездки с помощью карты, продолжали дальше двигаться по маршруту в транспорте бесплатно.
Новая система позволяет исключить подобные ситуации. В кабине водителя установлен дополнительный валидатор. Вручную, со слов пассажира, водитель вводит данные о начальном и конечном пункте. Система выдает стоимость оплаты, со смарт-карты списывается указанное количество ТТЕ. Схема установки дополнительного валидатора в кабине продумана так, чтобы это было удобно и водителю, и пассажиру. При отсутствии БСК или средств на ней можно оплатить поездку наличными.-0-
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