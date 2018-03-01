1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Портретная галерея лидеров молодежного движения Беларуси откроется 2 марта в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЦК ОО "БРСМ".

Портретная галерея лидеров молодежного движения, начиная с его зарождения, будет открыта в Республиканском доме молодежи. "Это проект музея истории комсомольского и молодежного движения Беларуси. Он объединил активистов БРСМ в поисково-исследовательской работе. В дальнейшем экспозиция будет расширена. Планируется, что обновленный музей начнет свою работу в октябре 2018 года", - отметили в БРСМ.

Проект посвящен 100-летию молодежного движения. В Республиканском доме молодежи будут представлены 24 графических черно-белых портрета первых секретарей ЦК ЛКСМ, выполненных студентами художественного факультета Белорусской государственной академии искусств. В галерею вошли портреты Моисея Ахманова, Михаила Зимянина, Кирилла Мазурова, Петра Машерова, Александра Аксенова, Геннадия Жабицкого, Алексея Кривденко и других молодежных лидеров, сыгравших значимую роль в истории, становлении и развитии молодежного движения Беларуси.-0-