Поселок Ружаны в 2018-2019 годах ждет комплексное благоустройство

2 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в 2018-2019 годах будет проведено комплексное благоустройство городского поселка Ружаны, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Пружанского райисполкома Сергей Гук.

Первый этап работ предстоит провести в текущем году. На эти цели из областного бюджета направят Br1 млн 758 тыс. В частности, коммунальники осуществят текущий ремонт 12 многоэтажных жилых домов. Запланировано благоустройство семи улиц с асфальтированием дорог. В перечень включены ул. Госпитальная, Якуба Коласа, Заречная, Зеленая, Кирова, Пружанская, Казимира Марача и Первого Мая, на которых уже проложены необходимые коммуникации.

Также специалисты приведут в порядок территорию Ружанской больницы. Там необходимо заменить инженерные сети, снести неиспользуемые здания и сооружения, установить малые архитектурные форты. Предусматривается обустройство компактной парковки, которая позволит разгрузить от транспорта улицу, ведущую к Ружанскому замку.

Начало работ запланировано на май. "Работы предстоит много. Ружаны - интересный и перспективный поселок. Мы приложим все усилия, чтобы за эти два года он заиграл новыми красками. Его привлекательность зависит в том числе от местных жителей. Они должны позаботиться о благоустройстве своих дворов и прилегающих территорий", - подчеркнул Сергей Гук.

Второй этап реализации проекта намечен на 2019 год, когда Ружаны примут областной фестиваль тружеников села "Дажынкі". Предварительно намечено провести текущий ремонт учреждений образования, реконструировать пищеблок больницы, а также благоустроить улицы, на которых пока отсутствуют коммуникации.-0-