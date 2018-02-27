Посещаемость интернет-версий печатных СМИ в Могилевской области возросла более чем в 1,5 раза

27 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Посещаемость интернет-версий печатных СМИ в Могилевской области за 2017 год по сравнению с предыдущим годом возросла более чем в 1,5 раза. Об этом сообщила сегодня на итоговой коллегии главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома его начальник Екатерина Музыченко, передает корреспондент БЕЛТА.

На фоне общей тенденции снижения тиражей печатных СМИ (тиражи смогли увеличить в 2017 году только восемь изданий) в регионе активно развивается медийное поле. "Развитие государственных интернет-ресурсов приобретает первостепенное значение. Сайты СМИ сегодня по праву можно называть местными новостными порталами", - заметила Екатерина Музыченко.

Более трети редакций в 2017 году провели редизайн сайтов. Модернизация позволила получить современный удобный интерфейс, адаптировать контент для различных форм и каналов продвижения информации. Быть конкурентными и эффективными в современных условиях помогает работа в соцсетях, где сосредоточена активность тысяч пользователей. "По правильному пути идут редакции, которые активно внедряют творческие инновации, наполняют аккаунты различными интерактивными сервисами, используют свежие, нетривиальные и творческие способы подачи информации", - считает начальник главного управления.

Однако, по ее словам, в настоящее время в блогосфере работают еще единицы журналистов области. "Нам следует также активно практиковать проведение онлайн-конференций на сайтах изданий, интернет-конкурсов, расширять использование дополнительного контента, добавлять на сайты изданий видеоматериалы. Важно организовать на сайтах СМИ и в социальных сетях взаимодействие с аудиторией в диалоговом режиме", - отметила Екатерина Музыченко.-0-