Посещаемость сайтов районных и областной газет в Гродненской области возросла на 43%

27 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Посещаемость сайтов районных и областной газет в Гродненской области в 2017 году возросла на 43%. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского облисполкома Александр Версоцкий перед итоговой коллегией управления, передает корреспондент БЕЛТА.

В 2017 году по сравнению с 2016-м на 43% возросло количество посетителей на сайтах государственных ресурсов (порталы районных и областных газет посетили свыше 4 млн пользователей). В 2018 году этот показатель планируется увеличить еще как минимум на 30%. "Сделать это можно лишь за счет новизны и своевременности подачи информации. Читатель приходит именно к тому, кто активен и стремится первым рассказать о том или ином событии, кто старается активно внедрять новые методы подачи. И работа в этом направлении ведется: те же районные газеты уже становятся мультимедийными ресурсами, где помимо текстовой информации и фото можно посмотреть, например, видео", - подчеркнул Александр Версоцкий.

"Немало информации, необходимой населению, исходит от систем жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, культуры и образования. Однако сегодня отмечаем недостаток специалистов, которые могли бы профессионально рассказать об этом, своевременно подать необходимый материал в СМИ, донести его населению. Поэтому в 2018 году планируется реализовать проект по созданию пресс-служб в таких управлениях и организациях", - отметил Александр Версоцкий. Он подчеркнул, важность донесения информации именно через СМИ на примере уменьшения количества обращений граждан в местные органы власти. Однако, например, большое число вопросов, касающихся ЖКХ, должны стать сигналом для газет и телеканалов, чтобы активизировать работу в этом направлении. Возможно и создание отдельных рубрик, посвященных проблемным вопросам и путям из решения.-0-