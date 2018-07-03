Посетителей в масках зубра пустят в минский зоопарк бесплатно

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юные посетители в масках зубра сегодня до 13.00 могут посетить минский зоопарк бесплатно, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Акция распространяется на детей до 14 лет, им при себе необходимо иметь свидетельство о рождении. Ребята примут участие в параде масок, который состоится после завершения праздничного концерта в 13.30. Авторов лучших образов ожидает приз.

В этот день также подведут итоги конкурса на лучшую кличку для зубренка, который родился в зоопарке 12 мая. Свои варианты имени для малыша предложили более 2 тыс. интернет-пользователей.

Кроме того, зоопарк подготовил интересную развлекательную программу, посвященную Дню Независимости. На сцене выступят творческие коллективы города, откроется выставка грызунов и фигур из вторсырья, фотозона. Гостям предложат поучаствовать в игре "Казаки", посмотреть, как кормят зубров, шимпанзе, обитателей подводного мира.

Минский зоопарк работает с 1984 года. В его коллекции экзотические животные, редкие представители фауны Беларуси. Всего здесь содержится свыше 2,5 тыс. животных 500 видов.-0-